Invicto há dois jogos, Ramalhão mira manter boa fase na Série A-2

Em campanha de recuperação, o Santo André busca se distanciar da zona de rebaixamento da Série A-2 do Campeonato Paulista em confronto direto na parte de baixo da tabela, às 20h de hoje, quando entra em campo no Vale do Paraíba para encarar o São José no Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos.

Apesar de o Ramalhão ocupar a 13ª posição, enquanto o São José é o 12º e apenas um ponto separá-las (nove a oito), o momento das equipes é distinto. O time andreense chega para a partida com dois jogos de invencibilidade – uma vitória e um empate – enquanto o adversário vem de duas derrotas seguidas.

“Vejo uma evolução na equipe. Jogamos com maturidade dentro e fora de casa. Estamos nos portando como uma equipe grande, que quer crescer na tabela”, resume Kleina.

O técnico, expulso no empate por 2 a 2 com a Ferroviária, na última rodada, não estará no banco de reservas esta noite. Fabiano Xha é quem irá assumir a função de interino.

Em campo, o Ramalhão não terá o lateral Lucas Ferron, além dos volantes Daniel Pereira e Igor Souza, entregues ao departamento médico.