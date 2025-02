TVs têm disputa pela transmissão da Copa do Mundo Feminina no Brasil

A Copa do Mundo Feminina de Futebol será disputada no Brasil, de 24 de junho a 25 de julho, em 2027, e irá reunir 32 seleções, contando a nossa, já classificada como país-sede e automaticamente dispensada de disputar as eliminatórias.

Na parte que toca aos direitos de transmissão, a Fifa já promoveu o oferecimento da competição ao mercado e a informação é que o interesse despertado acabou surpreendendo aos organizadores.

Uma disputa a ponto de nos dois primeiros rounds, não se chegar a uma definição dos vencedores, daí a necessidade de um terceiro, que, acredita-se, será definitivo.

São muitos os interessados entre TVs aberta, paga e streaming, assim como ainda há a possibilidade, dependendo da oferta, de levar com exclusividade para todas as mídias. Esta parece ser a preferência, não sendo possível, deverá haver uma divisão, conforme as propostas apresentadas e como será a masculina em 2026.

Há a certeza de que, nesses próximos dias, uma semana no máximo, já tenhamos a definição dos vencedores.

TV tudo

Calmaria

Garota do Momento, às 18h, e Volta por Cima, às 19h, tiraram uma enorme pressão dos ombros da teledramaturgia da Globo. Os bons índices são comemorados frequentemente e já fizeram muita gente por lá esquecer o fiasco de Elas por elas. Destaque-se aí a boa alavanca de Tieta, no ar antes das duas.

Tour

Murilo Rosa, uma das estrelas de Beleza Fatal, vai fazer um tour por programas da Band (TV, rádio e digital) nesta quarta e quinta. O motivo, claro, divulgar o lançamento da novela em TV aberta.

E sai hoje

Como primeiro compromisso, o Murilo será recebido por Catia Fonseca no Melhor da Tarde desta quarta. Durante sua entrevista, a Band irá anunciar oficialmente a data de estreia da novela.

Ambiente

Maria de Médicis, diretora de Beleza Fatal, diz por que a novela tem sido tão bem recebida pelo público: “Todos estavam muito a fim de fazer, cheios de gás”. Novela entregue, Médici já está “lendo umas coisas”, como próxima parada.





Calendário

Outro dia, comentamos aqui que a data de estreia de Dona de Mim, substituta de Volta por Cima, estava prevista entre o fim de abril e o começo de maio. Segundo o seu pessoal, eles trabalham com 28 de abril para a exibição do primeiro capítulo.





Futebol – 1

A quarta-feira promete ser bastante movimentada nos gramados de futebol. Destaque para a transmissão de Corinthians e Santos, a partir das 21h35, na Neo Química Arena. Duelo Memphis Depay x Neymar. Record TV, Uol Play, Nosso Futebol+, CazéTV e Zapping TV mostram o confronto.





Futebol – 2

Por sua vez, a Band transmite, a partir das 21h20, mais um clássico do Campeonato Carioca. Flamengo x Botafogo terá narração de Sergio Mauricio e comentários de Athirson e Ricardo Rocha. Regionais mostrando sua força!

Direto de Brasília

José Luiz Datena, hoje, no Tá na Hora do SBT, vai entrevistar o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Bruno Peruka, no mesmo programa, vai tocar a parte do estúdio. A partir de amanhã, quinta, em uma folga combinada com a direção de jornalismo do SBT, Datena vai tirar um pequeno período de férias.

Tem cabimento?

Alguém pode entender como cisma ou capricho da coluna, a todo instante, dizer que as TVs estão sujando a imagem demais. Poluindo até as últimas consequências. Por favor, com sinceridade: qual a sua opinião sobre a tela da CNN Money? Existe algum mortal capaz de ler tudo o que está escrito e, ao mesmo tempo, entender o que está sendo falado? Levanta a mão, por favor!