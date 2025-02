Preta Gil recebe alta de hospital após quase dois meses de internação

A cantora Preta Gil recebeu alta nesta terça, 11, após quase dois meses de internação em São Paulo. Em dezembro, a artista havia passado por uma cirurgia de 21 horas para retirada de tumores. A informação foi confirmada pelo Hospital Sírio-Libanês, onde Preta esteve hospitalizada.

Segundo boletim médico divulgado, a cantora deve continuar o tratamento contra um câncer no intestino "em esquema ambulatorial". Roberto Kalil Filho, Roberta Saretta, Fernanda Caparelli e Frederico Teixeira são responsáveis pelas equipes médicas que acompanham a artista.

Entenda o caso de Preta Gil

A cantora foi diagnosticada com câncer de intestino no início de 2023. Entre os sintomas que a fizeram suspeitar de um problema de saúde, estavam uma intensa constipação intestinal e fezes achatadas, com muco e sangue.

À época, ela realizou sessões de radioterapia e tratamento cirúrgico. A artista também teve de passar por uma histerectomia total abdominal, procedimento que consiste na remoção do útero.

Após o tratamento primário, Preta entrou em uma fase sem manifestação da doença, comumente chamada de "remissão", segundo médicos ouvidos pelo Estadão. Em outras palavras, o câncer não era mais detectável por exames físicos, de imagem, tomografia e/ou sangue.

Em agosto de 2024, porém, a artista informou que o câncer havia voltado e foi detectado em dois linfonodos, no peritônio - membrana na cavidade abdominal que envolve órgãos como estômago e intestino - e no ureter.

A cirurgia de Preta também implicou na colocação de uma bolsa de colostomia definitiva.