Consórcio leva demandas do Grande ABC para Brasília

Em uma ação oficial conjunta em Brasília, os prefeitos do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC levaram as demandas da região para o governo federal e para o Congresso Nacional em dia de agenda cheia na capital federal, onde foi realizada a assembleia mensal da entidade regional nesta terça-feira (11).

Participaram da atividade o presidente do Consórcio e prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), e os chefes dos Executivos de Santo André, Gilvan Júnior (PSDB); Diadema, Taka Yamauchi (MDB); Mauá, Marcelo Oliveira (PT); Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL); e Rio Grande da Serra, Akira Auriani (PSB).

A agenda teve início com a participação da comitiva do Grande ABC na abertura do Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, promovido pelo governo federal. Mais de 20 mil prefeitos e gestores municipais participam do evento, que tem o objetivo de aproximar as prefeituras dos programas federais, com a ampliação de investimentos locais, capacitação de gestores na captação de recursos e fortalecimento do pacto federativo.

Presente na atividade, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), anunciou que governo federal prepara mais um edital do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) Seleções, voltado para atender a projetos prioritários apresentados pelos municípios em áreas essenciais como saúde, educação, infraestrutura social e urbana e mobilidade.

Depois do evento, os prefeitos do Grande ABC realizaram a assembleia mensal do Consórcio, que neste mês ocorreu na capital do País.

“Fizemos esta primeira reunião oficial no ano do Consórcio ABC em Brasília. Além do fortalecimento institucional e aproximação com o governo federal, esta agenda serviu para que a gente pudesse fazer um balanço do que já conquistamos para a região com recursos da União e também para fazermos uma atualização sobre os projetos do PAC”, afirmou o presidente do Consórcio, Marcelo Lima.

Durante a tarde, os prefeitos da região se reuniram com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, acompanhados de deputados federais com domicílio eleitoral no Grande ABC (Alex Manente, Fernando Marangoni e Vicentinho), em um diálogo sobre o encaminhamento de emendas parlamentares para as sete cidades.

Por fim, os integrantes do Consórcio ABC realizaram um encontro com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, em uma interlocução sobre futuros repasses da União para projetos que beneficiem a região. Também foi realizada uma visita aos integrantes do Ministério da Saúde.

“Foi uma agenda muito produtiva aqui em Brasília, onde conseguimos apresentar as demandas do Grande ABC e aproximar o diálogo com o governo federal na busca por recursos que nos permitam implementar obras importantes para melhorar a qualidade de vida dos moradores da região”, afirmou Marcelo Lima.