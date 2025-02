Carreta Itinerária do Paulistão agita torcedores na Praça da Moça

A Praça da Moça, em Diadema, recebeu ,na tarde desta terça-feira (11), a Carreta Itinerária do Paulistão 2025. O evento percorre as 16 cidades dos clubes presentes no estadual, e permite que os torcedores conheçam o troféu do campeonato.



Além de uma foto com o sonho do Água Santa, os torcedores presentes no evento participaram de dinâmicas com o mascote do clube, o Netuno, além de atrações como mesas de pebolim e futmesa.

O avô Adriano Golçalves, 51 anos, palmeirense, e o neto Pedro Golçalves, 13, corintiano, estiveram presentes no evento. Os parentes comentam que o clima, nos dias de clássico, é de rivalidade na família "Ficamos brincando um com o outro o tempo todo, mas quando acaba o jogo, tudo volta ao normal", diz Adriano.

O que une avô e neto é a simpatia pelo clube diademense. Apesar de não ser o primeiro clube do coração, Pedro acompanha a campanha do Netuno no Paulista. "Fiquei animado depois do empate contra o Palmeiras (1 a 1, pela nona rodada), mas não acho que o time consiga ir muito longe neste ano", conta Pedro, que já foi jogador das categorias de base do Água Santa.

A campanha do time de Diadema nesta edição do Paulista não é boa. A equipe é lanterna no Grupo C, com apenas 5 pontos, e luta contra o rebaixamento no, com a segunda pior campanha geral neste momento.

A Carreta Itinerária do Paulistão segue a tour pelo grande ABC durante a semana, e estará no Paço Municipal de São Bernardo nesta quarta-feira (12).