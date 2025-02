Reag Belas Artes faz ação em apoio a 'Ainda Estou Aqui' e Fernanda Torres

O cinema Reag Belas Artes, um dos ícones culturais da cidade de São Paulo, celebrou o cinema brasileiro com uma ação especial na sua icônica fachada, demonstrando apoio ao filme Ainda Estou Aqui e à atriz Fernanda Torres, indicados ao Oscar 2025.

A iniciativa trouxe uma grande claquete inflável com a frase “Ainda Estou Aqui – Estamos na torcida por vocês no Oscar!”, reforçando a torcida pelo filme, que disputa as categorias de Melhor Filme e Melhor Filme Internacional.

Além disso, uma faixa com os dizeres "Você viu a Fernanda Torres? Totalmente indicada!" relembrando o meme da atriz e dando reconhecimento da atriz na categoria de Melhor Atriz.