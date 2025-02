COI flagra veículo ‘dublê’ e leva dois homens à prisão em Santo André

O sistema Muralha Eletrônica e as câmeras de monitoramento do COI (Centro de Operações Integradas), da Prefeitura de Santo André, colaboraram mais uma vez para a atuação rápida das forças policiais em mais uma ocorrência. Na manhã desta terça-feira (11), dois homens foram presos pela Polícia Militar em um veículo com placa clonada na Avenida Santos Dumont.

Ao passar pelo sistema de monitoramento do município, a informação foi repassada as equipes da Rocam (Rondas com Auxílio de Motocicletas), que passaram a realizar o patrulhamento na área informada até localizar o veículo. "Estávamos inicialmente pela Avenida Queirós Filho quando recebemos as informações do COI e imediatamente nos deslocamos até realizar a abordagem dos indivíduos pela Avenida Santos Dumont", destaca o sargento da PM Samuel Jesus.

Dentro do veículo os policiais encontraram chaves de outros veículos, ferramentas e equipamentos, como um módulo utilizado para abrir e ligar outros carros. Os dois homens foram presos em flagrante e foram levados para o 2º Distrito Policial de Santo André, localizado na Vila São Pedro, onde permanecem à disposição das autoridades policiais e da Justiça.

"Nossos agentes do COI fizeram uma busca minuciosa em todo o sistema de monitoramento integrado e isso foi fundamental para darmos o start nesta ocorrência e localizar este veículo que praticava diversos crimes na cidade, além de realizar a prisão destes indivíduos", afirma o superintendente do COI de Santo André, Carlos Secco.