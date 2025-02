Após dupla fuga, adolescente é apreendido com moto furtada em Diadema

Um adolescente foi apreendido em Diadema ao ser flagrado com uma moto, que havia sido furtada no dia 8 de fevereiro, em São Bernardo. A ocorrência foi atendida por policiais militares da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) na tarde de sábado (9).





De acordo com a Policia Militar, uma equipe foi informada via rádio sobre a localização do veículo, que estava circulando nas imediações da Rua Santa Cruz. Durante o patrulhamento, os agentes abordaram o condutor da moto, que não teria obedecido à ordem de parada e fugido. Ao passar por uma lombada, ele perdeu o controle e caiu, fugindo a pé para dentro da comunidade das Torres.





Ainda segundo a polícia, durante a busca pelo suspeito, os agentes foram hostilizados por populares e perderam o indivíduo de vista. No entanto, ao retornar para a moto, encontraram outro indivíduo, um adolescente, sobre o veículo, que também tentou fugir, mas foi alcançado e apreendido na Travessa Santa Ana.





O jovem foi conduzido ao 3º Distrito Policial de Diadema, onde o caso foi registrado como receptação, condução de veículo sem habilitação e favorecimento real. A vítima do furto e a mãe do adolescente compareceram à delegacia.