Votação para os vencedores do Oscar 2025 está aberta, entenda como funciona

O grande momento começou! A partir desta terça-feira, dia 11, os eleitores responsáveis pela escolha dos vencedores do Oscar 2025 estão liberados a depositar os votos. Para a alegria dos brasileiros, 49 nomes do país podem votar e ajudar o filme Ainda Estou Aqui a alcançar uma conquista inédita.

Entre os votantes da Academia, nomes importantes estão relacionados ao longa-metragem, dois participantes diretos do filme: Selton Mello e Walter Salles. Além disso, parentes de membros de Ainda Estou Aqui também estão entre os brasileiros eleitores: Fernanda Montenegro, mãe de Fernanda Torres, e João Moreira Salles, que é irmão do diretor.

Mas como funciona a votação?

Para a escolha dos indicados ao Oscar, os membros da Academia podem votar entre as áreas relacionadas a especialização de cada um. Os atores elegem os candidatos a Melhor Ator e Atriz, atores coadjuvantes.

Já na votação atual, em que os vencedores serão escolhidos, todos os eleitores podem escolher em todas as categorias. A eleição do Melhor Filme acontece de forma diferente a das outras categorias.

Nesta escolha, os votantes classificam os filmes indicados com notas de um a dez, sendo a primeira a melhor nota possível. Ao final, quem tiver mais de 50 por cento dos votos é eleito o melhor do ano.

Os artistas e trabalhadores do cinema tem do dia 11 ao dia 18 de fevereiro para a votação de todas as categorias do Oscar 2025. O anúncio das escolhas rola na premiação no dia 2 de março.

Confira a lista com os 49 brasileiros que podem votar no Oscar:

Alice Braga, Fernanda Montenegro, Rodrigo Santoro, Selton Mello, Sônia Braga, Wagner Moura, Adriano Goldman (diretor de fotografia), Affonso Beato (diretor de fotografia), Alê Abreu (diretor e animador), Andrea Barata Ribeiro (produtora), Anita Rocha da Silveira (diretora), Anna Muylaert (diretora), Anna Van Steen (maquiadora), Antonio Pinto (compositor), Bruno Barreto (diretor), Cacá Diegues (diretor), Carlinhos Brown, Carlos Saldanha (diretor e animador), Carolina Markowicz (diretora), Daniel Rezende (montador), Emilio Domingos (documentarista), Fabiano Gullane (produtor), Felipe Lacerda (montador), Fernando de Goes (produção e tecnologia), Fernando Meirelles, Helena Solberg (diretora), Heloísa Passos (diretora), Ilda Santiago (curadora), Jefferson De (diretor), João Moreira Salles, José Padilha (diretor), Karim Aïnouz (diretor), Kleber Mendonça Filho, Laís Bodanzky (diretora), Lula Carvalho (diretor de fotografia), Marcelo Zarvos (compositor), Maria Augusta Ramos (documentarista), Mauricio Osaki (diretor), Mauricio Zacharia (roteirista), Paula Barreto (produtora), Pedro Kos (documentarista), Petra Costa (documentarista), Renato dos Anjos (supervisor de animação), Rodrigo Teixeira (produtor), Sara Silveira (produtora), Vânia Catani (produtora), Vera Blasi (roteirista), Waldir Xavier (engenheiro de som), Walter Salles.