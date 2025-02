Maria Lina Deggan relembra morte do filho com Whindersson Nunes ao enviar mensagem de apoio à Lexa: Dor muito solitária

Atenção: a matéria a seguir traz relatos sensíveis e pode ocasionar gatilhos.

Após Lexa compartilhar a triste notícia de que sua primeira filha com Ricardo Vianna morreu três dias após o nascimento com 25 semanas de gestação, Maria Lina Deggan fez uma publicação nas redes sociais prestando apoio à cantora. Na mensagem, a influenciadora relembrou a morte de seu bebê com Whindersson Nunes.

Maria Lina escreveu um texto para Lexa nos Stories do Instagram falando sobre a sua experiência pessoal com a dor do luto por um filho:

Não há nada que conforte. Todas as palavras se perdem em meio a dor. É uma dor muito solitária. A única força vem do Senhor. Deus te conforte e te guie. O sol volta a brilhar, mas antes enfrentamos a chuva que machuca a pele de tão ácida. Mas, o tempo e Jesus são capazes de curar tudo nessa vida, Lexa.

João Miguel nasceu prematuro, com apenas 22 meses de gestação, em maio de 2021. Infelizmente, o bebê de Maria Lina e Whindersson não resistiu e morreu dois dias após chegar ao mundo.