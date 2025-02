Produção de motos sobe 17,6% e tem melhor janeiro em 13 anos, mostra Abraciclo

No melhor janeiro em 13 anos, a produção de motos chegou a 166,1 mil unidades no mês passado, 17,6% acima do número registrado em janeiro de 2024. Na comparação com dezembro, o crescimento foi de 34%, conforme balanço divulgado nesta terça-feira, 11, pela Abraciclo, a associação que representa as montadoras de motocicletas do polo industrial de Manaus (AM), onde está concentrada a maior produção do veículo no País.

Desde 2012, quando foram montadas 177 mil motos no mesmo mês, não se registrava um volume tão alto em janeiro.

Conforme o presidente da Abraciclo, Marcos Bento, o desempenho reflete a ampliação da capacidade produtiva e a criação de 1,7 mil novos postos de trabalho no ano passado. "As fabricantes estão investindo no aumento da produtividade para atender à crescente demanda do mercado", comenta Bento.

Para 2025, a Abraciclo prevê a produção de 1,88 milhão de motos, 7,5% a mais do que no ano passado. As vendas no primeiro mês do ano, de 152 mil unidades, tiveram alta de 14,4% na comparação com janeiro de 2024 e subiram 3,3% frente a dezembro.

O setor também exportou 2,8 mil motocicletas no mês passado, com alta de 12,5% no comparativo interanual. Ante dezembro, o crescimento dos embarques foi de 11,5%.