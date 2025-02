Ribeirão Pires abre vagas para cursos esportivos gratuitos nesta terça (11)

A Prefeitura de Ribeirão Pires realizará nesta terça-feira (11) as inscrições para cursos esportivos gratuitos para moradores dos bairros Parque Aliança e Quarta Divisão. As matrículas estarão abertas até às 16h e deverão ser realizadas diretamente nos CTT (Centros Técnicos de Treinamento) das localidades. Para a inscrição, é indispensável a apresentação de RG e comprovante de residência.

Os cursos esportivos são parte de um esforço contínuo da Prefeitura para democratizar o acesso a práticas físicas e oferecer à população local oportunidades de melhorar a qualidade de vida por meio do esporte. A iniciativa busca atender diferentes públicos e faixas etárias, oferecendo atividades gratuitas em modalidades diversificadas, planejadas para contemplar tanto iniciantes, quanto pessoas já acostumadas a praticar exercícios regularmente.

No CTT Parque Aliança (Endereço: Rua Paraná, 1011 B), os moradores poderão se inscrever para três modalidades: ginástica, taekwondo e capoeira. Já no CEU da Quarta Divisão (Endereço: Estrada do Sapopemba, 5.055), a programação inclui uma lista mais extensa de modalidades, como judô no período da manhã, taekwondo nos períodos da manhã e da tarde, futsal, basquete no período noturno, boxe nos períodos da manhã e da tarde, ritmos no período da manhã, condicionamento físico nos períodos da tarde e da noite, e vôlei no período da tarde.

Devido à alta procura registrada, o CEU Quarta Divisão terá ainda uma lista de espera para algumas modalidades que já contam com grande interesse. Entre essas estão condicionamento físico no período da manhã, judô no período da tarde, ballet, jazz, alongamento e turmas específicas para pessoas acima de 50 anos.

Além de incentivar a prática esportiva, a iniciativa tem como objetivo criar um espaço de socialização para os moradores dos bairros atendidos, promovendo não apenas benefícios físicos, mas também mentais e sociais.

Os interessados em participar devem se dirigir aos locais indicados dentro do horário de atendimento, munidos da documentação necessária (RG e Comprovante de Residência). A Prefeitura alerta que as vagas são limitadas e que, por isso, é recomendável que os moradores compareçam o mais cedo possível para garantir a inscrição na modalidade de preferência.

As aulas estão previstas para começar em breve, com horários e turmas organizados de acordo com as especificidades de cada modalidade e a demanda registrada durante o processo de matrícula. Todos os inscritos receberão informações detalhadas sobre as datas de início e os horários das atividades.