Botafogo-SP x Bragantino no Paulistão: saiba horário e onde assistir

Botafogo-SP e Red Bull Bragantino se enfrentam hoje (11), às 20h, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. A partida é válida pela 9ª rodada da fase inicial do Campeonato Paulista.

Na última rodada da competição, o Botafogo-SP conquistou sua primeira vitória ao derrotar o Velo Clube por 1 a 0 em seu estádio, retirando a equipe da última posição do grupo A do campeonato estadual. O confronto contra o Bragantino será o penúltimo em Ribeirão Preto durante a fase de grupos do Paulistão.

O Bragantino chega motivado após garantir uma vitória de 1 a 0 contra o São Paulo, que quebrou uma sequência de quatro partidas sem triunfos. Atualmente, o Massa Bruta se encontra na quarta posição do Grupo B, somando oito pontos, e busca um lugar entre os classificados. A Portuguesa lidera a tabela B com dez pontos, seguida pelo Guarani, que possui nove.

O duelo será exibido pelos canais TNT Sports, Max, UOL Play, Nosso Futebol+ e Zapping Sports.

Prováveis escalações

Botafogo-SP: João Carlos, Ericson, Edson, Alisson Cassiano, Wallison, Sabit, Leandro Maciel, Gabriel Risso, Jonathan Cafú, Alexandre Jesus e Douglas Baggio.

Red Bull Bragantino: Cleiton, Andres Hurtado, Pedro Henrique, Eduardo, Guilherme, Gabriel, Matheus Fernandes, Lucas Evangelista, Vinicinho, Eduardo Sasha e Isidro Pitta.