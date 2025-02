TIM e C6 firmam acordo para encerrar parceria e finalizar processos arbitrais

A TIM informou nesta terça-feira, 11, que firmou com o C6 um acordo para encerrar os quatro processos arbitrais em curso relacionados à parceria entre as empresas. Assim, a parceria será encerrada e a TIM transferirá ao C6 a totalidade das ações que detém do banco, tal como todos os bônus de subscrição em circulação, que totalizam R$ 520 milhões. A transferência das ações está sujeita à aprovação da Cayman Islands Monetary Authority (Cima).

Com a parceria, a TIM tinha direito a uma participação minoritária no banco. Com o acordo, a operadora de telefonia terá auferido uma receita bruta de aproximadamente R$ 280 milhões. "A Tim acredita na importância da estratégia de Plataforma de Clientes na geração de valor para companhia, de forma que continuará construindo seu ecossistema de serviços digitais", diz em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

As partes ofereciam uma combinação dos serviços financeiros com telefonia móvel, o que trouxe bons frutos para a TIM, como aumento de fidelização e de digitalização na compra de recargas e pagamento de faturas. Com a aprovação da Cima, a parceira será encerrada.