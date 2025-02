Manchester City x Real Madrid: onde assistir e horário da partida

Manchester City e Real Madrid se enfrentam nesta terça-feira (11), às 17h (horário de Brasília), no Etihad Stadium, pela repescagem do mata-mata da Champions League. O duelo promete fortes emoções entre duas das equipes mais poderosas do futebol mundial.

A presença de Manchester City e Real Madrid nesta fase surpreendeu os torcedores, já que ambos não conseguiram a classificação direta para as oitavas de final. O City atravessa um momento instável e ocupa a quinta colocação da Premier League, com 41 pontos. Já o Real Madrid, após um início irregular na competição europeia, lidera o Campeonato Espanhol, com 50 pontos.

Onde assistir

Os fãs de futebol poderão acompanhar a partida ao vivo por diferentes plataformas:

- TV aberta: SBT

- TV fechada: TNT

- Streaming: Max

Prováveis escalações

Manchester City

Técnico: Pep Guardiola

Time titular: Ederson; Matheus Nunes, Akanji, Rúben Dias e Gvardiol; Kovacic; Phil Foden, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne e Savinho; Haaland.

Real Madrid

Técnico: Carlo Ancelotti

Time titular: Courtois; Valverde, Tchouaméni, Asensio e Ferland Mendy; Camavinga e Modric; Rodrygo, Bellingham e Vinícius Jr; Kylian Mbappé.

O confronto entre Manchester City e Real Madrid promete ser um dos mais aguardados da temporada, colocando frente a frente grandes craques do futebol mundial. Quem avançará na competição?