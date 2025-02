Neymar Jr. exibe selfie com Bruna Biancardi e celebra casa nova

Agora que Neymar Jr. está de volta ao Santos, o jogador de futebol comprou uma nova mansão para morar com Bruna Biancardi, com quem é pai de Mavie e espera mais uma menina. Na noite da última segunda-feira, dia 10, o craque compartilhou nas redes sociais um clique em que surge ao lado da amada já na nova residência.

Nos Stories do Instagram, Neymar aparece todo sorridente sentado na mesa de jantar ao lado de Bruna. Na legenda, celebrou:

Primeiro dia na casinha nova.

A influenciadora também exibiu alguns registros da noite, mostrando mais detalhes dos pratos dispostos para receber convidados.

Algumas horas antes, a famosa encantou ao exibir uma imagem para lá de amorosa ao lado de Mavie. A pequena estava deitadinha no sofá abraçada na mãe, que usava um vestido listrado, marcando a barriguinha de grávida. Bruna, que será mamãe de sua segunda filha, escreveu:

Minhas meninas.

Segundo informações da CNN Brasil, a mansão de Neymar Jr. fica localizada no bairro do Marapé, em Santos. O imóvel escolhido por ele para viver com a família após iniciar um novo ciclo de sua carreira faria parte do mesmo condomínio em que Pelé já morou, que seria um dos mais luxuosos da cidade litorânea. Ele também seria próximo ao CT do clube alvinegro praiano.