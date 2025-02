Carreta da mamografia de São Bernardo atende 80 mulheres por dia

A carreta móvel da mamografia de São Bernardo tem atendido, em média, 80 mulheres por dia, beneficiando grande público ao mês dentro do plano permanente de prevenção na cidade. Com calendário de fevereiro definido, o equipamento municipal realiza exames agendados pelas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e também de demanda espontânea, para mulheres de 50 a 69 anos, sem a necessidade de agendamento ou pedido médico.

O equipamento itinerante circula por toda São Bernardo ao longo do mês, nos diferentes territórios de saúde do município, em locais de grande movimentação, das 8h às 17h, distribuindo senhas das marcações nos períodos da manhã e tarde. Em janeiro, a cidade também recebeu o reforço da carreta estadual da mamografia, no âmbito do Programa Mulheres de Peito, equipamento da Secretaria de Saúde de São Paulo. Na ocasião, foram realizados 469 exames.

“A mamografia é um importante instrumento de prevenção e rastreio do câncer de mama e ter uma carreta municipal, que atende em pontos estratégicos, é uma das formas de facilitar o acesso da população à realização do exame”, destacou o secretário de Saúde de São Bernardo, Dr. Jean Gorinchteyn. Se a interessada não estiver na faixa etária da demanda espontânea, os agendamentos da carreta podem ser encaminhados pela UBS mais próxima da residência.

Visando agilizar os atendimentos, a unidade móvel de mamografia faz parte do Programa Caravana da Saúde, que conta com outras duas carretas: da tomografia e da ultrassonografia, em uma estratégia de acabar com a fila de espera para exames. As carretas da tomografia e da ultrassonografia começaram a atender em 25 de janeiro, no lançamento oficial do programa implantado pela gestão do prefeito Marcelo Lima.

Confira as datas:

De 11 a 14 de fevereiro - Praça da Matriz - Centro (para agendamento de todas as UBSs e demanda espontânea de mulheres de 50 a 69 anos)

Dias 17 e 18 de fevereiro - UBS Orquídeas - Estrada do Poney Club, 1.400 (para agendamento das UBSs Orquídeas e União e demanda espontânea de mulheres de 50 a 69 anos)

Dias 19 e 20 de fevereiro - UBS Silvina - Av. Marquês de Barbacena, 85 (para agendamento da UBS Silvina e demanda espontânea de mulheres de 50 a 69 anos)

Dia 21 de fevereiro - UBS Pauliceia - Rua Miragaia, 834 (para agendamento da UBS Pauliceia e demanda espontânea de mulheres de 50 a 69 anos)

De 24 a 28 de fevereiro - Praça da Matriz - Centro (para agendamento de todas as UBSs e demanda espontânea de mulheres de 50 a 69 anos)