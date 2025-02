Em defesa da indústria

A condução do prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), na defesa dos interesses dos trabalhadores e da economia, merece reconhecimento. A decisão de buscar incentivos fiscais para garantir que a Volkswagen amplie sua produção na planta regional demonstra compromisso firme com a preservação dos empregos e o fortalecimento da indústria no Grande ABC. Ao se posicionar de maneira assertiva para lutar pelo terceiro turno na VW, o chefe do Executivo reafirma que a cidade não pode abrir mão de sua relevância no setor automotivo. O posicionamento claro e pragmático, independentemente de afinidades políticas, reforça a responsabilidade do gestor com o crescimento do município.

Essa postura difere da administração anterior, liderada por Orlando Morando (sem partido), que presenciou a saída de duas grandes montadoras sem esboçar reação suficiente para reverter o cenário. Durante o mandato passado, a perda da Ford e da Toyota representou duro golpe para a economia e para milhares de trabalhadores. A falta de medidas eficazes para evitar o fechamento dessas unidades expõe uma condução que não priorizou com vigor a retenção das empresas. A diferença entre as gestões fica evidente na busca de soluções por Marcelo Lima, que entende a importância da indústria automotiva para a estabilidade do município e trabalha para evitar novos retrocessos.

O teor da declaração de Marcelo Lima demonstra que ele está atento às movimentações empresariais e disposto a coordenar estratégia para garantir a manutenção da vocação industrial de São Bernardo. A geração de empregos, a arrecadação de tributos e a operação de toda a cadeia produtiva dependem de ações do governo. Ao propor diálogo com diferentes esferas de governo para construir saídas para o setor, o prefeito demonstra que compreende o papel essencial do segmento na economia regional. O comportamento do chefe do Executivo expõe seu comprometido em defesa das montadoras, o que indica que os tempos mudaram. Os trabalhadores e os cofres públicos agradecem.