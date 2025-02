Bocardi e De Nuccio: o que leva as pessoas a desobedecerem ao combinado?

Levando em consideração apenas a Globo, porque lá sempre os seus jornalistas foram obrigados a obedecer padronizadas regras de comportamento e estilo, chamam bem atenção os acontecidos com Dony De Nuccio antes e Rodrigo Bocardi agora.

Nem é o caso de entrar mais a fundo nas questões de nenhum dos dois, mas são ocorrências que, em si e, ao mesmo tempo, são lamentáveis e não deixam de surpreender a todos.

Se existem ordens estabelecidas e sobejamente conhecidas, por que este desejo de transgredir e, de um instante para o outro, achar que pode passar por cima de tudo?

Fatos que são profundamente lamentáveis.

É claro que existe vida e oxigênio puro fora da Globo, assim como há a possibilidade daquilo que era absolutamente proibido lá dentro, ser perdoado ou passado por cima do lado de fora. Tudo certo, a vida tem que continuar.

Mas o que chama a atenção é alguém, em um determinado momento da sua vida, achar que tudo pode, a ponto de desrespeitar o que foi estabelecido.

A história, em todos os níveis, está cheia de exemplos. E a maioria, ou dos casos conhecidos, ninguém se deu bem.

TV tudo

Ano cheio

Este é um começo de 2025 de muito trabalho para a direção do SBT, com as tantas coisas que ainda precisam ser definidas. Além de uma nova programação prometida para o próximo mês, existem outras tantas questões, inclusive sobre a próxima novela. Por enquanto, o silêncio em torno é completo e um pouco incômodo.

Cutucada - 1

A Globo está com um chamadão no ar, anunciando todo o seu pacote esportivo da atual temporada, caso do futebol, incluindo principalmente o Premiere. O acordo que faltava para o Brasileirão com a LFU, a pedra no sapato, não falta mais.

Cutucada – 2

Neste mesmo institucional, é bem salientado que o trabalho de buscar as transmissões deste ou daquele jogo, que hoje atormenta uma grande maioria de telespectadores, não irá existir. Tudo poderá ser encontrado nos seus canais, entre TVs aberta, paga e Premiere.

De prima

Ainda está meio complicado de levantar os maiores detalhes, mas sabe-se que o Prêmio Multishow de Humor vem por aí, nos mesmos moldes e cuidados do Prêmio Multishow de Música. Algo grandioso e solene. Outra maneira de também incentivar a todos que se dedicam ao gênero.





Aviso à praça

Não existe, pelo menos no Estado de São Paulo, nenhuma cidade com o nome de Novorizonte. Domingo, por causa do jogo do Santos contra o time da casa, alguns tentaram ‘inventar’ um novo município. A que existe, fundada em 1917, é Novo Horizonte. Alguém, claro, deve ter faltado bem nessa aula.

The Chosen

Dallas Jenkins, showrunner de The Chosen, drama sobre a vida e obra de Jesus Cristo, estará em São Paulo na primeira quinzena de março para participar de um evento sobre a quinta temporada. Os episódios 1 e 2 chegarão às salas de cinema em 10 de abril, em mais de 40 países, incluindo o Brasil.

Provável

De acordo com a movimentação nos corredores da Band, o novo formato do Melhor da Noite, três vezes por semana e sem Glenda Kozlovswski, chegará no pós-Carnaval. Quando tudo já estiver no seu devido lugar, terá novela, igreja, Perrengue e a revista eletrônica.

Em cima disso

Um nome cogitado para o lugar de Glenda, que pediu substituição, é o de Cynthia Martins, migrando do Jornalismo para o Entretenimento. Mas nada certo ainda.

Quadro de apostas

Ainda dentro desse quadro pós-Folia, a estreia de Beleza Fatal ficaria entre essas datas: 10 ou 17 de março. Com a novela bombando no streaming, seria interessante o seu lançamento o quanto antes.