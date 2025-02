Palacio afirma que fará pausa na política: ‘Feliz’

Candidato derrotado à Prefeitura de São Caetano, o advogado Fabio Palacio (Podemos) revelou que vai dar um tempo na política. Ele conversou com a coluna depois que passaram a circular nas redes sociais boatos dando conta de que iria atuar em Diadema, como assessor do prefeito Taka Yamauchi (MDB). “Não tem nada de nomeação, nada de contratação”, assegurou, contando que se reuniu com o emedebista, de quem é amigo desde que ambos trabalharam juntos em uma construtora, apenas para trocar impressões sobre os desafios diademenses – que são muito grandes, segundo admitiu. O ex-prefeiturável e ex-vereador revelou que está 100% dedicado às suas atividades empresariais, atuando na construção civil, tocando obra de grande porte em fase final de edificação. “Estou bastante feliz.”

Bastidores

O retorno

Ex-vice-prefeito e candidato de oposição ao Paço andreense, Luiz Zacarias (foto), retomou ontem sua agenda política após a derrota nas urnas, em outubro, quando ficou na terceira colocação. Em vídeo em rede social, ele se apresenta como “presidente do PL” – cargo que era ocupado por Viviane Cardoso dos Santos – e convida o “morador de Santo André” a se filiar à sigla. Após dizer que se trata da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, Zacarias diz que precisa de apoio porque o partido está sendo “perseguido pela esquerda do Brasil”.

‘Be-Bop-A-Lula’

Quem passa os olhos pela ordem do dia da sessão de hoje da Câmara de São Caetano tem a nítida impressão de que não há nenhum problema urgente para se resolver na cidade. Entre os projetos de lei a serem analisados, destaque para o de Gilberto Costa (Progressistas), que institui no calendário oficial do município o Dia do Elvis Presley, a ser comemorado anualmente em 16 de agosto, data em que o norte-americano conhecido como o Rei do Rock morreu, em 1977.

Com Lula

Seis dos sete prefeitos do Grande ABC confirmaram presença no Encontro Nacional de Prefeitos, de hoje a quinta-feira em Brasília: Gilvan Junior (PSDB-Santo André), Marcelo Lima (Podemos-São Bernardo), Taka Yamauchi (MDB-Diadema), Marcelo Oliveira (PT-Mauá), Guto Volpi (PL-Ribeirão Pires) e Akira Auriani (PSB-Rio Grande da Serra). Agenda inclui encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O único ausente da região será Tite Campanella (PL), de São Caetano, que alegou compromisso anteriormente assumido no município.

Ribeirão

A professora Rosi de Marco vai comandar a recém-criada Secretaria da Cultura em Ribeirão Pires. O setor era ligado à Pasta da Educação, cuja cadeira principal já foi ocupada por Rosi no terceiro mandato de Clóvis Volpi, de 2021 a 2023, e no primeiro de Guto Volpi (PL), de 2023 a 2024. Vanderson Teixeira assume a Secretaria de Comunicação, ex-departamento.

Igreja e Estado

O Estado é constitucionalmente laico no Brasil. Todavia, o padre Tiago Sibula realizou na Matriz de Santo André, no domingo, missa em ação de graças pela posse do paroquiano Marcos Pinchiari (MDB) como vereador no Legislativo da cidade. Ao citar o papa Francisco, líder da Igreja Católica Apostólica Romana, para quem “envolver-se na política é uma obrigação para todo cristão”, o emedebista prometeu apresentar proposta para criar a Frente Parlamentar Católica.