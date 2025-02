Charge - 11 de fevereiro de 2025

Projetos de micro e macrodrenagem apresentados por consórcios regionais ao Estado passam a ter prioridade na análise de execução e obtenção de recursos, pontuou a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do governo paulista, Natália Resende. “Sob diretriz do nosso governador (Tarcísio de Freitas-Republicanos) estamos fazendo estas reuniões em consórcios”, disse ela, ontem, em agenda com prefeitos do Grande ABC, no Palácio dos Bandeirantes, na Zona Sul da Capital.

Entre os assuntos discutidos no encontro estão a entrega do Piscinão Jaboticabal, confirmado para o fim do ano, e a readequação de projetos para adaptá-los à nova Lei de Licitação. “A gente viu o que estava dando problema (para corrigir). Os prefeitos (via Consórcio) vão reapresentar (as propostas de obras) em fevereiro para ter as aprovações e acessos a recursos do Fehidro (Fundo Estadual de Recursos Hídricos)”, disse Natália, sem adiantar os valores.