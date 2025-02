A Casa Amarela descoberta... ...pelos descendentes de Charles Murray. Patrimônio do Sítio Tangará. No coração do Grande ABC...

UMA AULA

Com a professora Ana e os professores Andrade e Enrique: no cenário, a Casa Amarela da Fundação Santo André, uma obra de Charles Murray erigida na década de 1920.

Memória, 30-10-2024

CASAS DE VERANEIO

Santo André possuiu vários casarões em seus tempos rurais, a exemplo de São Bernardo e Ribeirão Pires. O ar puro, a água boa e abundante e o clima ameno eram atrativos. O crescimento urbano-industrial foi demolindo, um a um, estes exemplares arquitetônicos do início do século XX.

Dois deles estão preservados. Antigas propriedades de Charles Murray, empreendedor, comissário de café, acionista do Banco Noroeste: a Chácara Mimosa, hoje sede do Primeiro de Maio FC, e a Casa Amarela do Sítio Tangará, que a família chamava de “Club House”.

A “Memória” de hoje documenta o encontro da terceira e da quarta gerações de Charles Murray ao Sítio Tangará.

CONTATO INICIAL

Sou bisneto de Charles Murray. Tive a oportunidade de assistir ao programa “FSA em Ação” no YouTube e fiquei muito impressionado com trabalho e dedicação à história do Sítio Tangará e da Fundação Santo André pela página Memória do Diário do Grande ABC.

Paulo Murray Del Priore

DE VOLTA ÀS ORIGENS

A jornada de meus filhos em busca de suas raízes revelou-se um momento de profunda emoção para mim. Criados entre São Paulo e Rio de Janeiro na chácara do Ipê, do bisavô Charles Murray, o sítio Tangará sempre lhes pareceu algo distante. No entanto, ao desejar visitá-lo, as histórias do presente entrelaçaram-se às do passado, e a Casa Amarela os acolheu como se os convocasse de volta às suas origens.

Mais importante ainda foi descobrir que esse passado é preservado com tanto zelo por intelectuais de primeira linha, pesquisadores dedicados e profundamente comprometidos com a memória e a história do ABC. Minha surpresa ao perceber a vitalidade desse passado foi imensa — e proporcional à minha gratidão. Graças a vocês, podemos reviver e sentir essa emoção agora.

Estou profundamente impressionada com o trabalho da Fundação Santo André e do Diário do Grande ABC na valorização de temas essenciais, como o crescimento urbanístico das cidades, a preservação de sua arquitetura singular, a influência dos tempos no cotidiano dos bairros e ruas, além da história da indústria e do operariado. Destaco, ainda, a relevância do resgate da presença inglesa na região.

Como confrade, admiradora e colega de José de Souza Martins na Academia Paulista de Letras, muito já aprendi com suas obras e relatos sobre os primórdios de sua vida como operário na Cerâmica São Caetano, de Victor Simonsen — primo de meu pai, Sydney.

Há algum tempo, enviei ao acervo do Museu um par de quadros, bem como dezenas de fotografias que ajudam a contar um pouco da história da família. Neste momento, encontro-me fora do país, mas faço questão de, assim que retornar, agradecer e abraçá-los pessoalmente. Além disso, coloco-me à disposição da Fundação Santo André e do Diário do Grande ABC para o que precisarem.

Mary Lucy Murray Del Priore, professora, escritora, historiadora, autora de mais de 50 livros, neta de Charles Murray, residente no Rio de Janeiro.

NOTA DA MEMÓRIA – E o encontro aconteceu, semana passada. Emoção pura, cujo desenrolar contaremos amanhã, com duas fotos maravilhosas do acervo mantido pela família de Charles Murray.

Crédito da foto 1 – Roque Pereira de Souza (FSA)

ENCONTRO. Quinta-feira, 6 de fevereiro de 2025. Cenário: a Casa Amarela construída na década de 1920 por Charles Murray, hoje sede da reitoria da Fundação Santo André. Repórter (o primeiro à esquerda); Roberto Sallai, vice-reitor da Fundação Santo André; Paulo Murray Del Priore; professor Enrique Staschower, coordenador do Curso de Arquitetura e Urbanismo da FSA; Antonio de Andrade, professor aposentado da Universidade Metodista; Isabel Murray Del Fiore (neta) e o filho Nicolas (bisneto) de Charles Murray; Ana Amaral Bueno, professora da FSA; e o escritor e cronista Vanderlei Retondo

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sábado, 11 de fevereiro de 1995 – Edição 8934

MANCHETE – Montadoras abrem guerra de acusações; Fiat contesta aumento dos carros populares.

CAPITAL-TRABALHO – A Scania será a primeira empresa do País a adotar o contrato coletivo de trabalho, num acordo até o final de 1995 com o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC.

POLÍTICA – Lula diz que o PT precisa voltar às raízes. Na festa dos 15 anos do partido, o presidente licenciado declarou que o PT está acomodado.

EDITORIAL – Baile da Saudade.

O PT precisa decidir entre se renovar ou continuar a apresentar a sua velha cantilena.

EM 11 DE FEVEREIRO DE...

1890 - "Correio Paulistano" publicava notícia sobre a criação de um novo distrito de subdelegacia para servir o Núcleo Colonial de Ribeirão Pires.

Como subdelegado era nomeado Francisco de Paula Toledo Martins, tendo como suplentes o capitão Manoel José de Oliveira Catta Preta e José de Oliveira Meira.

1905 – Professor Fernando Prestes, da Linha Capivari, em São Bernardo, requeria licença para tratamento de saúde e seria examinado por uma junta médica formada pelos doutores Vieira de Mello e Teixeira Mendes, indicados pela Inspetoria Geral do Ensino.

NOTA DA MEMÓRIA – A Linha Capivari era uma das mais distantes do Núcleo Colonial de São Bernardo, num dos vales do Rio Grande. Parte dela foi encoberta pela Represa Billings e restante forma hoje o bairro Capivari, no Distrito de Riacho Grande, em área de proteção ambiental.

1970 - O prefeito Antonio Simões, de Ribeirão Pires, faz o seu primeiro pronunciamento e propõe um plano diretor para a cidade que escolhe entre o turismo e a indústria.

1955 – São Paulo vivia o problema da seca, que provocava o racionamento de água. A Represa Billings, propriedade da Light, assinalava um nível de 42,27% de sua capacidade.

Juscelino Kubitschek era proclamado candidato do PSD à sucessão presidencial.

A morte de Bordalo

Lisboa, 25 - Produziu grande comoção em Lisboa e em todo o País a morte inesperada do caricaturista Rafael Bordalo Pinheiro, dia 23 (de janeiro de 1905).

Nenhum dos atuais homens políticos portugueses receberá na morte homenagens iguais às que se prestaram a um caricaturista. Isto Consola.

Cf. G. R., em “A Vida Portuguesa”, série de notícias encaminhadas ao jornal O Estado de S. Paulo, do qual era correspondente.

Há muito quem ache que Rafael Bordalo Pinheiro é o mais genial artista português de todos os tempos. Virtuoso desenhador, caricaturista, ceramista, RBP colocou o seu imenso talento plástico ao serviço das suas convicções cívicas e políticas e as suas criações satíricas servem-nos hoje como serviram há 150 anos.

Cf. Museu Bortalo Pinheiro, no Campo Grande, 382, em Lisboa.

Crédito das fotos 2 e 3 – Acervo: Museu Bordalo Pinheiro, de Lisboa

BRASIL DE BORDALO. O caricaturista viveu no Brasil entre 1875 e 1879. Trabalhou n’O Mosquito e criou o Psit! e O Besouro

HOJE

Dia do Zelador

Dia Mundial do Enfermo

Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Hoje é o aniversário de Aldeias Altas (MA), Antônio Prado (RS), Araucária (PR) e Primavera (PA).

Nossa Senhora de Lourdes

11 de fevereiro

Hoje a Igreja celebra a festa de Nossa Senhora de Lourdes. Por 18 vezes a mãe de Jesus apareceu a Bernadete Soubirous, na gruta de Massabielle, perto de Lourdes, na França, em 1858.

Imagem: Paróquia NS de Lourdes, Jardim Sônia Maria, em Mauá. Imagem fotografada na antiga igreja do bairro.