'Beetlejuice - O Musical' terá nova temporada em São Paulo

Apresentado pelo Ministério da Cultura, Ticket e Edenred, Beetlejuice - O Musical, o mais premiado de 2024, está de volta ao Brasil! Dirigida por Tadeu Aguiar, a superprodução da Touché Entretenimento, de Renata Borges, e Artnic Entretenimento, eleita o Melhor Musical do Ano nos prêmios Bibi Ferreira, Destaque Imprensa Digital e Arcanjo, reestreia em outubro no Teatro Liberdade, em São Paulo, em curtíssima temporada. A abertura de venda dos ingressos acontece nesta sexta, 07, através do site da Sympla e bilheteria física do teatro.

E se a tradição diz que chamar Beetlejuice três vezes o faz aparecer, não poderia ser diferente com Eduardo Sterblitch. Três vezes premiado por sua atuação e performance nos prêmios PRIO do Humor, Bibi Ferreira e Destaque Imprensa Digital, ele retorna ao papel-título ao lado de um grande elenco, provando que ninguém segura esse espírito zombeteiro. Inspirado no clássico de Tim Burton, Os Fantasmas Se Divertem (1988), estrelado por Michael Keaton, o espetáculo traz todo o humor sombrio e a estética excêntrica que conquistaram fãs ao redor do mundo, nas telas e nos palcos.

Beetlejuice - O Musical conta com libreto original de Scott Brown e Anthony King e músicas de Eddie Perfect. A versão brasileira é assinada por Claudio Botelho. A equipe criativa reúne grandes nomes do teatro musical, com Laura Visconti na direção musical, Renato Theobaldo na cenografia (vencedor do Prêmio DID 2024), Dani Vidal e Ney Madeira no figurino, Sueli Guerra na direção de movimento e coreografia, Dani Sanches no desenho de luz, Gabriel D’Angelo no desenho de som, Anderson Bueno no visagismo e Lucas Pimenta como assistente de direção. A produção geral é de Renata Borges.

Entre o limbo e a casa dos Hillard

Enquanto o musical não reabre suas cortinas, Sterblitch poderá ser visto na montagem brasileira do musical Uma Babá Quase Perfeita, que chega a São Paulo no Teatro Liberdade a partir de 12 de março, após uma temporada com sessões esgotadas e sucesso de público e crítica no Rio de Janeiro. No espetáculo inspirado no icônico filme de 1993 estrelado por Robin Williams, o ator encara o duplo desafio de viver Daniel Hillard e sua inesquecível criação, a Sra. Doubtfire, emocionando e divertindo com uma superprodução que aborda temas como divórcio, separação e o efeito que eles têm sobre a família, principalmente nas crianças.

Versátil e multifacetado, o artista, que recentemente recebeu a indicação de Melhor Ator no Prêmio Prio do Humor por este trabalho, segue em paralelo nas telas, no ar com a novela A Garota do Momento, da Globo, e no comando do Papo de Segunda, no GNT.