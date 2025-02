CineMaterna exibe 'Ainda Estou Aqui' em Diadema

Na quarta-feira (12), às 14h, a PlayArte do Shopping Praça da Moça recebe mais uma edição do CineMaterna, uma sessão especial voltada para famílias com bebês de até 18 meses. O filme escolhido para a ocasião é o indicado ao Oscar de Melhor Filme Ainda Estou Aqui. Crianças acima dessa faixa etária e acompanhantes também são bem-vindos, desde que a classificação indicativa do filme seja respeitada.

Diferenciais das sessões incluem trocadores dentro da sala, equipados com fraldas e lenços umedecidos, estacionamento para carrinhos de bebê, ar-condicionado em temperatura amena, volume do som reduzido, iluminação suave para maior segurança, tapete EVA para bebês que engatinham ou caminham e voluntárias para recepção e suporte às famílias. Após a sessão, um bate-papo descontraído acontece próximo ao cinema, promovendo interação entre os participantes.

As cinco primeiras famílias com bebês de até 18 meses ganham cortesia, limitada a um ingresso por bebê para um adulto acompanhante. Bebês de até 2 anos têm entrada gratuita. Após o esgotamento das cortesias, ingressos podem ser adquiridos na bilheteria ou totens do cinema.

As famílias cadastradas no site do CineMaterna podem votar nas enquetes abertas de quinta a domingo para escolher o filme da sessão seguinte. O resultado é divulgado na quinta-feira anterior à sessão. As mães podem se cadastrar neste link.