Vicentinho: 'O que seria do nosso País e do povo sem o PT?'

Vicente Paulo da Silva, o Vicentinho (PT), deputado federal com domicílio eleitoral em São Bernardo, celebrou por vídeo o aniversário de 45 anos do PT (Partido dos Trabalhadores) durante esta segunda-feira (10).

"O que seria do nosso País e do nosso povo sem o Partido dos Trabalhadores? O nosso povo só ganhou! (...) Chegamos até aqui (45 anos) e vamos para frente", declarou em menção ao presidente Lula, governantes, deputados, vereadores e militantes do PT.

"Tem problemas? Dificuldades? Muitas vezes tem e é verdade", afirmou em trecho o político filiado desde 1980 na sigla. Vicentinho ainda complementou ao dizer que o Brasil tem uma direita "ferrenha, mentirosa e golpista".

HOMENAGEM

Ainda no eixo das felicitações do Grande ABC, quem também elogiou a data foi Rômulo Fernandes (PT), deputado estadual e presidente do partido em Mauá. De acordo com ele, a legenda transformou o País "e vai continuar a transformar, incluindo quem mais precisa. É uma grande vitória um partido que deu a possibilidade de uma empregada doméstica ser prefeita (a deputada federal Benedita da Silva), de uma seringueira ser deputada (a senadora Marina Silva) e de um metalúrgico ser presidente do Brasil (Lula)", destacou.