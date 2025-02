Embriagado e com CNH vencida, motociclista é autuado em São Caetano

Uma ação integrada da GCM (Guarda Civil Municipal) de São Caetano, com suporte do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), resultou na abordagem de um motociclista em estado de embriaguez no Bairro Cerâmica, que confessou ter ingerido três doses de uísque antes de pilotar.

Neste domingo (9), durante patrulhamento, agentes da GCM identificaram uma motocicleta em alta velocidade no cruzamento da Avenida Fernando Simonsen com a Rua Engenheiro Armando de Arruda Pereira. O condutor tentou fugir, mas foi rapidamente localizado por meio do monitoramento das câmeras de segurança do CGE.

O sistema rastreou a moto até o local onde foi estacionada, permitindo a abordagem do condutor. Durante consulta ao sistema, verificou-se que a motocicleta, uma Honda CB600F Hornet, estava com o licenciamento atrasado, e o condutor possuía CNH vencida desde 2023.

Diante dos fatos, o motociclista foi conduzido à Delegacia Sede, onde foi autuado por embriaguez ao volante. A motocicleta foi apreendida e encaminhada ao pátio municipal.