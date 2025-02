Fiorino pega fogo na Anchieta, próximo ao Riacho Grande

Um Fiorino pegou fogo na altura do km 26 da Via Anchieta, próximo ao Riacho Grande, no sentido capital, na tarde desta segunda-feira (10).

De acordo com a concessionária Ecovias, responsável pela rodovia, não houve vítimas e o incidente não causou lentidão no tráfego.



Equipes da Ecovias foram acionadas e atenderam a ocorrência no local. As causas do incêndio ainda não foram informadas.