Grande ABC recebe troféu do Campeonato Paulista nesta semana

Os torcedores da região poderão ver de perto o sonho de Água Santa e São Bernardo FC no início deste ano. A Carreta Itinerante do Paulistão, que percorre o Estado levando o troféu da competição, fará paradas em Diadema, nesta terça-feira (11), e em São Bernardo, na quarta-feira (12).

Na cidade do Netuno, o troféu ficará entre 12h e 18h na Praça da Moça (Avenida Alda, no Centro). Além da chance de conhecer e tirar fotos com a taça, o evento também contará com atrações como competições de pebolim, futmesa, videogame e distribuição de brindes. O acesso é gratuito e livre para todos os públicos.

Já na casa do Tigre, o evento acontece no Paço Municipal (Praça Samuel Sabatini, S/N) com duas horas a mais de duração, entre 12h e 20h.

A festa passa por todas as cidades dos 16 participantes da primeira divisão estadual, e Diadema é a nona a receber a Carreta Itinerante.

Dentro de campo, no estadual, os clubes da região se encontram em situações opostas. Enquanto o São Bernardo tem a terceira melhor campanha geral (16 pontos) e lidera o Grupo D, o Água Santa é lanterna da Chave C (cinco pontos) e briga contra o rebaixamento, na 15ª colocação geral.