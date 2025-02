Mãe de Lexa lamenta perda da neta e se declara para a filha

Darlin Ferratry, mãe de Lexa, lamentou na tarde desta segunda-feira, 10, a morte da neta, Sofia. A filha da cantora morreu três dias após o parto prematuro.

No texto publicado no Instagram, Darlin desabafa: "Eu abracei um anjo. Eu toquei em uma rainha. Minha Sofia. Tive a oportunidade de ter você em meus braços, pude tocar seus pezinhos que eu sentia você chutar na barriguinha da sua mamãe. E quando você partiu eu arrumei você com tanto amor, mas tanto amor, ainda que despedaçada e destruída e estraçalhada por dentro porque eu nunca tinha sentido uma dor tão profunda assim, é muita dor no meu coração que eu choro a todo momento tentando entender o por que meu Deus?"

A mãe da famosa também fala sobre a filha e a chama de guerreira, relatando que Lexa também quase chegou a perder a própria vida: "Sofí minha netinha corre pelos campos do céu, brinca com Jesus. Um dia a gente vai se encontrar. Te amo pra sempre e eternamente minha Sofíí. Força minha filinha Léa saiba que você é uma guerreira que lutou bravamente a cada segundo por sua filinha ao ponto de quase perder a sua própria vida. Você foi ao seu limite corporal, e eu me orgulho muito de ser a sua mãe e ainda te ver dia após dia fazendo vários exames me deixa em desespero por dentro."

Ela finaliza, citando o genro Ricardo Vianna e, também, pedindo orações para a filha: "Não sei como estou aguentando viver esses momentos tão tristes das nossas vidas e você Ricardo, sempre ao lado da sua futura esposa sendo impecável em tudo que pôde. As médicas tbm obrigada. Agora sigo pedindo orações pela minha filha Lexa."