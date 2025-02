Governista se antecipa a Josa e protocola CEI do Cemitério

O líder de governo do prefeito Taka Yamauchi (MDB), Francisco Gonçalves Nogueira Júnior, o Juninho do Chicão (Progressistas) , protocolou nesta segunda-feira (10), na Câmara, pedido de abertura de uma CEI (Comissão Especial de Investigação) para apurar a situação do Cemitério Municipal relatada pelo prefeito Taka Yamauchi (MDB) em suas redes sociais, se antecipando ao petista Josa Queiroz, que na última sessão falou da possibilidade de comissão para investigar o caso.

Conforme noticiado pelo Diário, Josa afirmou que “independentemente de quem for e de qual governo estiver (no Paço), os responsáveis têm de ser punidos”. A base governista ter a relatoria da CEI é importante neste momento em que o G10 - grupo formado por vereadores que declararam postura independente - cobra mais transparência nas informações divulgadas pelo prefeito em suas redes sociais.

Ao Diário, o prefeito Taka Yamauchi destacou que a comissão será essencial para que se faça a apuração dos responsáveis pela situação em que foi encontrado o equipamento municipal. “Parabenizo a Câmara Municipal, em nome do Juninho, líder de governo, e a todos os vereadores da nossa bancada pela eficiência e pela atitude de abrir essa CEI, uma vez que pegamos o cemitério em uma condição lamentável”, destacou o emedebista.

Em meados de janeiro, o chefe do Executivo esteve no cemitério, onde encontrou diversos problemas, dentre os quais, ossadas amontoadas em sacos de lixo, gavetas mortuárias danificadas e com cadáveres expostos, caixões montados na área externa e forte odor ocasionado por necrochorume (líquido produzido na decomposição dos cadáveres),

Segundo o prefeito, faltou respeito com a memória e a história dos diademenses. “Acima de tudo, é necessário verificar com eficiência e transparência o porquê desse descaso com o cemitério, apurando todos os responsáveis. Quem indicou esses responsáveis ou comissionados da (antiga) gestão, para que a gente possa apurar fundo toda essa triste mancha negativa na nossa cidade”, pontuou Taka.