São Paulo x Inter de Limeira no Paulistão: onde assistir e horário

São Paulo e Inter de Limeira se enfrentam nesta segunda-feira (12), às 21h30, no estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF). O duelo, válido pela primeira rodada do Campeonato Paulista, foi adiado por ajuste de calendário.

O Tricolor permanecerá na capital federal ao longo da semana devido ao show da cantora Shakira no Morumbis, na quinta-feira (15). Além do confronto com a Inter de Limeira, o São Paulo também enfrentará o Velo Clube no Mané Garrincha, no mesmo dia do evento.

Lanterna geral da competição, a Inter de Limeira ainda busca sua primeira vitória no torneio. Com apenas cinco pontos, a equipe comandada por Felipe Conceição vem de derrota para a Portuguesa por 2 a 0 e está pressionada. Um empate já seria suficiente para sair da zona de rebaixamento, já que Água Santa e Velo Clube possuem a mesma pontuação, mas com uma vitória cada. Os dois últimos colocados entre os 16 participantes serão rebaixados para a Série A2.

Onde assistir: CazeTV, UOL Play, Nosso Futebol e Zapping TV.