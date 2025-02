Tiba Camargos, influenciador católico, perde movimentos do corpo ao sofrer acidente

O influenciador católico Tiba Camargos foi transferido para Porto Alegre na madrugada desta segunda-feira (10), após sofrer um grave acidente por volta das 18h deste domingo (9). O ativista pró-vida se jogou na água para salvar seu filho, Matias, de um lago e perdeu os movimentos do corpo após bater a cabeça em uma pedra.

O filho de Tiba se assustou ao perceber que não conseguia nadar devido ao peso do tênis que havia acabado de calçar e que se encharcou com a água. Ao ouvir os gritos de socorro do filho, Tiba correu para ajudá-lo. No entanto, ao tentar alcançar Matias, ele sofreu o acidente. Felizmente, outras pessoas que estavam próximas prestaram os primeiros socorros, com a orientação da médica e amiga da família, Dra. Juliana Sanchez.

Embora tenha perdido os movimentos do corpo, Tiba segue consciente e foi transferido para Porto Alegre, onde receberá cuidados médicos especializados. Sua esposa, Andréa Camargos, fez um apelo nas redes sociais, pedindo orações pela recuperação de seu marido e expressando confiança em Deus para enfrentar este difícil momento. "Agradeço muito a todos que passaram a madrugada em vigília de oração conosco", relata em suas redes sociais.

A família aguarda novas atualizações médicas, enquanto influenciadores católicos se mobilizam em correntes de oração pela recuperação de Tiba.