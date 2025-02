Letícia Cazarre atualiza saúde de Maria Guilhermina e pede orações

Letícia Cazarré, esposa do ator Juliano Cazarré, compartilhou uma atualização sobre o quadro de saúde da filha, Maria Guilhermina, na manhã desta segunda-feira (10). A pequena, de apenas dois anos, foi diagnosticada com uma cardiopatia rara em seu nascimento, e agora está com uma infecção.

"Estou aqui porque quero pedir ajuda de vocês. Todo mundo que me segue aqui, me acompanha, sabe dos nossos dramas com a Maria Guilhermina, das nossas lutas e vitórias, coisas que dão errado. Queria pedir ajuda para que vocês rezem, também pela Maria Guilhermina, porque ela está com alguns sinais de infecção", pediu, ressaltando que espera realizar o tratamento sem ir ao hospital: "Se Deus quiser vai ser uma coisa que a gente vai conseguir controlar em casa."

Maria Guilhermina foi diagnosticada com Anomalia de Ebstein desde o seu nascimento, em junho de 2022. Logo que veio ao mundo, a pequena precisou ficar no hospital e passar por diversos procedimentos.