Destaque na Alemanha, Lena Oberdorf critica sexualização do futebol feminino

A meio-campista alemã Lena Oberdorf, do Bayern de Munique, manifestou sua indignação contra publicações sexistas que ganharam popularidade nas redes sociais durante e após partidas de futebol feminino. Considerada uma das melhores do mundo em sua posição, Lena construiu sua trajetória no futebol alemão, destacando-se no Essen antes de se transferir para o Wolfsburg, um dos clubes mais prestigiados globalmente.

Em uma entrevista para o podcast Popcorn und Panenka, a meio- campista contou que evita levantar a camisa para limpar o suor do rosto, devido às montagens que os internautas fazem. “'Quando entro no TikTok depois dos jogos, vejo centenas de edições. Quando levanto minha camisa para limpar o suor, o resultado são cinco edições com música sexy''.

A atleta menciona que permanecer no gramado por muito tempo se tornou um problema. Ela conta que passou a ter mais cautela ao cair para evitar imagens e fotos que pudessem ser interpretadas de maneira sexista.

''Às vezes, quando estou caída no chão, penso: 'Esta é uma posição desfavorável`. Nós não caímos tanto no chão porque queremos continuar jogando. Isso se tornou um problema para mim. […] Porque muitas pessoas dão zoom quando você está deitada. Certa vez, vi um vídeo de um cara sentado na arquibancada do Wolfsburg dando zoom no celular enquanto as jogadoras estavam se alongando'', disse a jogadora.

Oberdorf foi eleita a melhor jogadora jovem do campeonato Champions League na temporada de 2022 e 2023 e disputou as Copas do Mundo de 2019 e 2023. Em 2022, marcou presença no time ideal da Fifa. A atleta está em período de recuperação já que, recentemente, sofreu uma grave lesão, rompendo o ligamento cruzado do joelho.