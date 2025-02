Vlad é desmascarado no The Masked Singer Brasil; veja

O ator Carmo Dalla Vecchia foi o eliminado deste domingo (9) no Masked Singer Brasil. Por trás da fantasia de Vlad, inspirado no personagem da novela Vamp, ele revelou ter vivido uma experiência especial ao interpretar um símbolo popular da dramaturgia brasileira.





“Foi um game divertido demais. Cantar e brincar com referências de um personagem feito pelo Ney Latorraca, e que também está no imaginário de todo mundo, foi especial”, disse o ator à TV Globo.





Carmo foi eliminado após disputar o duelo final com Jade, em que cantaram juntos Tic Tac do Meu Coração, clássico de Carmen Miranda. A decisão ficou nas mãos do júri, formado por Belo, Tatá Werneck, Tony Ramos e os convidados Bianca Bin e Sérgio Guizé. Outros personagens que se apresentaram no episódio, mas seguiram na disputa, foram Candinho e Sol.



Reflexão sobre a eliminação





Após deixar o programa, Carmo revelou que, se pudesse mudar algo em sua trajetória, teria escolhido um repertório mais popular para evitar a eliminação. “Nunca imaginei que *Sympathy For The Devil*, que é um clássico do rock, fosse desconhecida pela maior parte do público”, comentou. Apesar da saída precoce, ele destacou o prazer de participar da competição, especialmente pelo processo de gravação musical.





O episódio ainda contou com uma surpresa especial: a apresentadora Eliana abriu o programa cantando Palpite ao lado de Belo, em uma versão pagode do sucesso.





Celebrando as novelas brasileiras





A quinta temporada de The Masked Singer Brasil tem como tema a celebração das novelas, em homenagem aos 60 anos da TV Globo. O reality, uma coprodução entre TV Globo e Endemol Shine Brasil, é baseado no formato sul-coreano criado pela Mun Hwa Broadcasting Corp e conta com direção geral de Marcelo Amiky.





O programa vai ao ar aos domingos, após Temperatura Máxima, com reprise às terças-feiras no Multishow, às 21h15.