Homem bate em três carros e se recusa a fazer teste do bafômetro

A Polícia Civil investiga um acidente ocorrido no último domingo (9), no bairro Jardim, em Santo André. Um homem de 24 anos colidiu com três veículos, dois deles estacionados, e foi encaminhado à delegacia após se recusar a fazer o teste do etilômetro, onde apenas prestou depoimento.

Policiais militares foram acionados para atender à ocorrência e, ao chegarem ao local, constataram os danos causados pelo motorista. Durante a abordagem, o condutor recusou o teste do bafômetro, tornando necessário o encaminhamento para exame clínico.

Ele foi conduzido ao 6º Distrito Policial de Santo André, onde prestou o depoimento. O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e segue sob investigação.