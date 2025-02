Obituário - 11 de fevereiro de 2025

Antonio Aguillar

(Rio Preto, 18-10-1929 – São Paulo, 11-2-1924)



Há um ano morria o fotógrafo, locutor, produtor e apresentador Antonio Aguillar. Foi famoso o programa que produzia e apresentava, “Ritmos da Juventude”, pela Rádio Nacional de São Paulo, que revelou nomes como Roberto e Erasmo Carlos, e Wanderléa.





SANTO ANDRÉ





Greta Lydia Lier Katko, 90. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 6. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.





Hiroshi Tanabe, 87. Natural de Araçatuba (SP). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 7. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.





Margarida Martins Rubio Garcia, 84. Natural de Oriente (SP). Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.





Izabel Muelas de Santana, 83. Natural de Penápolis (SP). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Autônoma. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.





Marilene Ranzatti Mendes, 83. Natural de Araras (SP). Residia no Jardim Paraíso, em Santo André. Dia 6. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.





Eronildes de Castro Rocha, 82. Natural de Coaraci (Bahia). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.





Espedito da Silveira Sousa, 75. Natural de Timóteo (Minas Gerais). Residia no Jardim Aclimação, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.





José Odair Martins, 73. Natural de Coqueiral (Minas Gerais). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.





Rubens Barbosa, 71. Natural de Paulicéia (SP). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.





Josenita Bispo Alves, 69. Natural de Canarana (Bahia). Residia na Vila Metalúrgica, em Utinga, Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.





Élio Ricci, 67. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo André. Dia 6. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.





Wagner Soares de Lima, 50. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Pedreiro. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.





Matheus Tavares de Amorim, 43. Natural de Vitória da Conquista (Bahia). Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Carteiro. Dia 6. Jardim da Colina.





SÃO BERNARDO





Raimunda Lucena Alves, 103. Natural de Patos (Paraíba). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 6. Velada em São Caetano. Cemitério da Paulicéia.





SÃO CAETANO





Apparecida Genova Lazzeri, 98. Natural de Atibaia (SP). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 6. Velada em São Caetano. Memorial Jardim Santo André.





Natalina Borsoni Gonçalves, 97. Natural de Vargem Grande do Sul (SP). Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 6. Jardim da Colina.





Guido Martins Broieti, 79. Natural de Quatá (SP). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 6. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.





José Rodrigues de Andrade, 74. Natural de Curaçá (Bahia). Residia no bairro Fundação, em São Caetano. Dia 6. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.





João Reis Sobrinho, 73. Natural de Sorocaba (SP). Residia em chácara de São Bernardo. Dia 6. Velado em São Caetano. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.





Marilene Ariz da Silva, 67. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no Centro de São Caetano. Dia 6. Cemitério a Saudade, bairro Cerâmica.





DIADEMA





Célia Maria de Castro Ferreira, 66. Natural do Estado do Paraná. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 6, em Santo André. Vale da Paz.





MAUÁ





Eva Tasca Domingues, 77. Natural de Flórida Paulista (SP). Residia no Jardim Cruzeiro, em Mauá. Dia 6, em Ribeirão Pires. Cemitério Santa Lídia.





Marilene dos Santos, 52. Natural de Campo Mourão (Paraná). Residia no Jardim Sônia Maria, em Mauá. Comerciante. Dia 6, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.