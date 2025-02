Homens são presos em Diadema após fuga e confronto com a polícia

Dois homens foram presos em Diadema após uma tentativa de fuga e confronto com a Polícia Militar. Segundo a corporação, eles estavam em uma moto com a placa danificada e teriam desobedecido à ordem de parada, fugindo em alta velocidade pelo bairro Conceição na madrugada deste domingo (9).

Durante a perseguição, os suspeitos abandonaram o veículo e tentaram fugir a pé. O piloto teria resistido à abordagem e entrado em luta corporal com um policial antes de ser detido. O garupa teria se escondido em uma área de mata, mas também foi capturado.





De acordo com a polícia, a motocicleta estava com o motor adulterado e sem registro no sistema. O veículo foi apreendido para perícia.

Os suspeitos foram levados ao 3º Distrito Policial de Diadema e permaneceram à disposição da Justiça.