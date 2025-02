Internada, Preta Gil lamenta saudade do Carnaval: 'Quero outra vez'

Preta Gil segue internada do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, e no último domingo, dia 9, usou as redes sociais para lamentar a falta que vem sentindo do Carnaval. Neste ano, a cantora não poderá se apresentar nem participar de nenhuma festa devido à recuperação de uma cirurgia de 21 horas, a qual foi submetida em dezembro de 2024.

Ao compartilhar uma série de cliques do Carnaval de 2024, Preta escreveu: "Quero tudo isso outra vez!"

Vale lembrar que, desde 2023, Gil luta contra um câncer no intestino. A cantora chegou a entrar em remissão e ser liberada pelos médicos para voltar aos palcos, mas em 2024 descobriu que a doença havia voltado em quatro lugares diferentes. Sendo assim, ela novamente paralisou sua carreira e voltou a se dedicar imediatamente ao tratamento.