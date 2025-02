Justiça realiza leilão de imóveis e bens na região com descontos de até 80%

O TRT-2 (Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região/SP) promove um grande leilão nos dias 25 e 27 de março, a partir das 10h, oferecendo diversas oportunidades de negócios no Grande ABC. Entre os itens disponíveis estão apartamentos, casas, terrenos, imóveis comerciais, veículos e equipamentos. As ofertas contemplam as cidades de Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema. Os lances podem ser feitos à vista ou parcelados conforme as regras do edital, e os descontos chegam a até 80% do valor de avaliação.

Entre os destaques estão: um prédio industrial de 5.000 m² em Diadema avaliado em R$ 17 milhões, com lance inicial de R$ 10,2 milhões; um terreno de 30.750 m² em São Bernardo com 50% de desconto, avaliado em R$ 400 mil e lance inicial de R$ 200 mil; um apartamento no centro da cidade são-bernardense com 30% de desconto, avaliado em R$ 230 mil e lance inicial de R$ 161 mil; e uma casa no Jardim do Mar, também em São Bernardo, com 352,80 m², avaliada em R$ 1,3 milhão e lance inicial de R$ 520 mil.

O leilão será conduzido pela leiloeira oficial Cristiane Borguetti Moraes Lopes, que possui mais de 20 anos de experiência no mercado de leilões judiciais. “Esse tipo de leilão é uma oportunidade única de negócio para investidores e compradores individuais, pessoas física e jurídica. Além disso, o próprio setor responsável do TRT-2 acompanhará o leilão online, assegurando lisura, eficiência e transparência a todo o processo. Esse pregão específico proporcionará muitas possibilidades de bons negócios” O pregão será acompanhado pelo setor responsável do TRT-2, garantindo total transparência ao processo.

Os interessados devem se cadastrar no site da Lance Já Leilões (www.lanceja.com.br) e solicitar a habilitação com pelo menos 48 horas de antecedência para poder ofertar nos lotes. Os editais completos e as informações detalhadas dos bens estão disponíveis no site, e os itens podem ser visitados mediante agendamento prévio. As oportunidades disponíveis no dia 25 de março podem ser conferidas neste link e as do dia 27, aqui. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelos telefones (11) 4426-5064 / (11) 2988-6929 ou pelo site oficial.