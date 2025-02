Prefeito de São Bernardo destaca importância da nova linha do Metrô que chegará ao ABC paulista

A Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô) recebeu o aval do governo paulista para começar a projetar a Linha 20-Rosa, que terá 33 quilômetros de extensão e ligará as cidades de Santo André e São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, à zona oeste da capital.

Serão 24 estações: 18 em São Paulo, três em Santo André e outras três em São Bernardo do Campo - além de dois pátios de manutenção. Na capital paulista, a previsão é que a linha passe por locais como Lapa, Pinheiros, Vila Olímpia, Itaim Bibi e Moema. O projeto do novo ramal promete atender 1,3 milhão de pessoas diariamente.

Em entrevista à Rádio Eldorado, o prefeito de São Bernardo e presidente do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, Marcelo Lima, falou sobre a nova linha e destacou que o projeto se junta a outras obras de mobilidade realizadas por municípios do ABC paulista. "É uma região que depende muito da capital, com moradores que trabalham em São Paulo todos os dias e perdem horas no trânsito", afirmou.