Fluxo total de veículos em estradas pedagiadas sobe 0,8% em janeiro ante dezembro, diz ABCR

O fluxo total de veículos em estradas com pedágio no Brasil subiu 0,8% janeiro ante dezembro, na série com ajuste sazonal, informaram a Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR) e a Tendências Consultoria Integrada. Ante janeiro de 2024, o indicador avançou 2,6%.

Nas aberturas, o fluxo de veículos pesados saltou 3,3% ante dezembro e avançou 2,7% ante janeiro de 2024.

Segundo os analistas da Tendências Consultoria, Thiago Xavier e Davi Gonçalves, o desempenho sugere uma tendência gradual de desaquecimento da atividade econômica, em razão dos efeitos iniciais da política monetária restritiva, que impõe menor ímpeto à demanda e investimentos industriais.

"Entretanto, vale destacar que os efeitos de calendário acentuaram essa dinâmica nos últimos resultados, especialmente em dezembro. Ainda assim, o fluxo do segmento segue em nível histórico elevado, sustentado principalmente pelas condições aquecidas do mercado de trabalho", afirmam os analistas.

Já o fluxo de veículos leves caiu 0,3% em janeiro ante dezembro, mas cresceu 2,5% ante janeiro de 2024.

"O segmento também apresenta uma dinâmica errática que sugere uma perda de desempenho, embora se mantenha historicamente elevado, apenas 0,6% abaixo do maior patamar da série histórica, em novembro de 2024", disseram Xavier e Gonçalves. "Do ponto de vista macroeconômico, os sinais iniciais de perda de tração refletem as limitações das condições financeiras e o menor impulso das transferências de renda governamentais, em um contexto de inflação pressionada", acrescentam.