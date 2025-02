Palavra do Leitor - 10 de fevereiro de 2025

GM e vereadores

‘Vereadores reclamam por ficar fora da festa de 100 anos da GM’ (Política, dia 7). Chamou minha atenção a notícia na qual os vereadores de São Caetano questionam falta de convite para comemoração do centenário da General Motors, acusando a empresa de ingratidão. A ingratidão foi justificada por um vereador ao lembrar que ele e seus pares em 2019 aprovaram R$ 100 milhões em incentivos fiscais ao longo de oito anos para a GM. Outro vereador lembrou que, no mandato passado, foram aprovados projetos de benefício fiscal que foram bons para GM. Particularmente sou contra as benesses fiscais para empresas poderosas, mas quero crer que os vereadores de São Caetano, ao aprovarem incentivos de tamanha monta, fizeram não para serem reconhecidos pela empresa, mas sim pelo fato de os incentivos serem bons para o município, portanto não há que se ficar cobrando, ao menos que o benefício não tenha atendido ao interesse do município. Já alertei, e volto a alertar, os senhores vereadores, vocês estão se tornando cada vez mais impopulares. Os gastos para manter a Câmara são simplesmente exorbitantes, os projetos apresentados são pífios, deixam de exercer suas prerrogativas de fiscalização (com raras exceções). Ao invés de mendigarem prestígio, façam por merecer, trabalhem pela cidade, saiam da inanição, peçam explicações, por exemplo, sobre quem vai repor o dinheiro gasto para colocar ilhas na Avenida Paraíso, que, pouco tempo depois, foram retiradas. Não vi nenhum vereador questionar esse desperdício de recursos públicos. Senhores, acordem enquanto tiverem tempo.

Roberto Canavezzi

São Caetano

Calote

‘Escola recebe ordem de despejo por dever aluguel em Diadema’ (Política, dia 7). O que estão fazendo com o dinheiro dos impostos que pagamos? Não é para pagar tudo isto? Cabe agora ao prefeito da cidade resolver; não é para isto que o povo escolheu-o pra ser prefeito de Diadema?

Rosania Silva

do Instagram





Saúde pública – 1

‘Idosa teme paralisia após Mário Covas fechar ambulatórios’ (Setecidades, dia 6). Os hospitais estaduais estão péssimos! A Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo é extremamente negligente! Minha mãe está na maldita fila do sistema Cross para fazer cirurgia, pois está há mais de dois anos com o fêmur fraturado, literalmente com a perna pendurada! O caso dela já até passou no Bom Dia SP no ano passado, mas nada foi feito.

Angelita Salemme Pereira

do Instagram

Saúde pública – 2

E não podemos nem contar com a rede particular. Está tão sucateada quando a pública. Os convênios que atendem Santo André só têm rede própria e os médicos são pagos para mentirem no diagnóstico e o convênio não arcar com as despesas. Ou então mandam todo mundo para São Paulo ao invés de contratar os hospitais bons que têm aqui em Santo André, que é o Brasil, HMCG, Bartira e o Beneficência.

Etienne Oliveira

do Instagram

Sesi Mauá

‘Sesi Mauá diminui horários de funcionamento e irrita moradores’ (www.dgabc.com.br). Usuários mimizentos. Tenho absoluta certeza de que houve avisos, mas pergunto: qual a porcentagem de brasileiros que não tem preguiça de ler?

Pascoal Souza

Capital

Diadema transparente

‘G10 quer mais transparência do governo’ (Política, dia 7). Com certeza vai ter transparência. Prefeito Taka Yamauchi vai mostrar para os que tanto puxavam o saco do prefeito Filippi como é trabalhar com responsabilidade, compromisso e honestidade.

Antônio Neto

Diadema