Direito e comunidade

A decisão de aproximar a Faculdade de Direito de São Bernardo da população, manifestada pela futura diretora, Priscilla Simonato, em entrevista ao Diário, representa avanço significativo na formação jurídica e no fortalecimento da justiça social. Ao destacar a importância da interdisciplinaridade e da prestação de serviços gratuitos, ela demonstra compromisso com um ensino mais conectado à realidade da região. O serviço de orientação jurídica já oferecido pode ser ampliado por meio de parcerias com entidades locais, permitindo que mais pessoas tenham acesso à assistência legal. O fortalecimento dessas iniciativas garante que o conhecimento produzido na instituição beneficie a coletividade.

Na prática, essa aproximação pode se dar por meio de ações itinerantes nos bairros, levando informação e assessoria a quem tem dificuldade de acessar o serviço jurídico. Também é possível expandir projetos voltados para mediação de conflitos, evitando que disputas menores cheguem ao Judiciário. Outra medida relevante é a promoção de palestras sobre direitos fundamentais em escolas e associações, auxiliando no esclarecimento de questões que impactam o cotidiano dos cidadãos. Esses exemplos mostram que a iniciativa não apenas melhora a formação dos alunos, mas também contribui para uma sociedade mais informada e preparada para lidar com questões legais.

A responsabilidade social de uma instituição de ensino – especialmente no caso de uma autarquia municipal – vai além do aprendizado técnico. Ao estimular o contato direto entre acadêmicos e moradores, cria-se um círculo virtuoso em que estudantes ganham experiência prática, enquanto a população se beneficia de orientação especializada. O desafio está em garantir que essas iniciativas sejam constantes e acessíveis, consolidando a faculdade como referência na promoção da Justiça. A postura adotada por Priscilla Simonato reforça a relevância de uma educação jurídica comprometida com as demandas sociais, tornando o ensino superior um agente efetivo de transformação. Boa sorte, doutora!