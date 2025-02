Dois são presos e motos roubadas são recuperadas em Mauá

Dois homens foram presos e duas motocicletas roubadas foram recuperadas pela Polícia Militar na Avenida Rosa Kasinski, no bairro Capuava, em Mauá, no último sábado (8).





De acordo com a corporação, equipes da Primeira Companhia faziam patrulhamento quando identificaram duas motos com placas suspeitas. Os condutores tentaram fugir na contramão, mas foram alcançados. Um deles colidiu com um Ford Ka e precisou ser encaminhado ao hospital.





As motocicletas haviam sido furtadas recentemente em São Bernardo e Ilhabela. Os suspeitos foram levados ao 1º Distrito Policial de Mauá, onde permaneceram presos.