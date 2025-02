Charge - 10 de fevereiro de 2025

A ampliação da faixa de isenção do IRPF (Imposto de Renda Pessoa Física) para R$ 5.000, uma das promessas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante a campanha que o levou ao terceiro mandato, beneficiaria 623.162 trabalhadores com carteira assinada no Grande ABC se entrasse em vigor agora, a expectativa é que comece a valer a partir de 2026.

Os números foram levantados pelo economista e professor da Strong Business School, Sandro Máskio, a pedido do Diário. “Na região, entre os trabalhadores formais, cerca de 76% ganham até quatro salários mínimos e deverão ser beneficiados com a isenção do IR”, afirma.