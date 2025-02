Aline, Gabriel e Vitória Strada estão no Paredão do 'BBB 25'

O Paredão do BBB 25 deste domingo, 9 de fevereiro, foi formado entre Aline, a indicada pelo líder, Vitória Strada e Gabriel. Diogo Almeida foi o mais votado pela casa, mas conseguiu se salvar na Prova Bate-Volta.

A dinâmica previa um Paredão triplo. Gracyanne Barbosa, que ficou no Quarto Secreto, estava imune, assim como Mateus, que venceu a Prova do Anjo. João Gabriel venceu a prova da liderança, e tinha colocado "Na Mira do Líder" os participantes Vitória Strada, Mateus, Aline, Thamiris e Camilla.

Os indicados ao Paredão foram o escolhido pelo líder e os três mais votados pela casa. Destes três, um será salvo pela Prova Bate-Volta. O apresentador Tadeu Schmidt fez contato com os participantes na sala do Big Brother Brasil na noite deste domingo, 9. e deu início à votação. Confira abaixo:

Votação do Paredão do 'BBB 25'

- Indicada pelo líder - Aline

- 8 votos - Diogo Almeida

- 4 votos - Vitória Strada

- 3 votos - Gabriel

- 1 voto - Camilla, Guilherme e Vinícius

O restante da casa não recebeu votos.

Quem votou em quem no Paredão

- Líder Gabriel indicou Aline ao Paredão.

- Eva votou em Camilla.

- Maike votou em Vinicius.

- Guilherme votou em Gabriel.

- João Pedro votou em Vitória Strada.

- Renata votou em Vitória Strada.

- Gracyanne Barbosa votou em Diogo Almeida.

- Vilma votou em Vitória Strada.

- Diego Hypólito votou em Gabriel.

- Gabriel votou em Guilherme.

- Vinicius votou em Diogo Almeida.

- Camilla votou em Diogo Almeida.

- Daniele Hypólito votou em Diogo Almeida.

- Mateus votou em Diogo Almeida.

- Joselma votou em Diogo Almeida.

- Vitória Strada votou em Diogo Almeida.

- Thamiris votou em Diogo Almeida.

- Diogo Almeida votou em Vitória Strada.

- Aline votou em Gabriel.

Prova bate-volta

Os mais votados pela casa participaram da disputa final, que trazia ambientes que faziam referência a uma casa e contava com três fases, envolvendo sorte. A ordem de participação, definida por sorteio, foi: Gabriel, Diogo e Vitória. Os dois primeiros, em sequência, superaram a 1.ª fase (lavanderia) e chegaram à 2.ª fase (cozinha).

Algumas tentativas depois, chegaram à etapa final (sala de estar). Depois de algum tempo, houve ainda tempo para mais rodadas, até que Diogo Almeida venceu a Prova Bate-Volta e escapou do Paredão.