Timão bate o Tigre e garante vaga nas quartas

Em jogo que valia a liderança geral do Campeonato Paulista, Corinthians bateu o São Bernardo FC por 2 a 0, na noite de ontem, na Neo Química Arena, com dois gols que saíram somente nos acréscimos da partida. De quebra, o Timão ainda garantiu classificação antecipada para as quartas de final da competição.

Aos 49 minutos do segundo tempo, após uma bola alçada por Memphis Depay, Angel Romero marcou de cabeça seu 39ª gol no estádio corintiano, o primeiro no ano, ampliando sua marca como maior artilheiro da arena. Pouco depois, aos 53 minutos, a jogada se inverteu, e Romero serviu Memphis, que marcou com um chute rasteiro no canto direito do goleiro Alex Alves.

Com 22 pontos – e um jogo a mais, nove no total – o Timão lidera isolado a competição, além de estar na ponta do Grupo A. O Tigre, com 16 pontos em oito partidas, é o primeiro colocado do Grupo D, à frente de Ponte Preta (15 pontos) e Palmeiras (13).

“A gente veio com uma proposta de jogo aqui. A gente sabe a força do Corinthians aqui dentro da casa deles. Mas o nosso time é um time que joga, um time que marca. Tivemos boa chance de poder abrir o placar, seguramos o jogo até o final. Houve ali um lance que a nosso ver foi falta (no gol de Romero), mas é algo que o clube tem que correr atrás sobre isso. O segundo gol foi em consequência de a gente ir à procura de empatar o jogo. Os caras saíram no contra-ataque e fizerem o gol”, disse o lateral-esquerdo Pará, do Tigre.

“Demorou, mas hoje graças a Deus consegui fazer um gol que dá a classificação ao nosso time. No finalzinho, a la Corinthians, conseguimos a vitória”, afirmou Romero.

Na próxima quarta-feira (12), o São Bernardo pega o Noroeste, às 19h30, fora de casa. O Timão joga no mesmo dia, às 21h35, quando recebe o Santos para clássico na Neo Química.