Taylor Swift é vaiada no Super Bowl LIX e reação agita internautas

Não curtiram ela por lá? É o que parece... Neste domingo, dia 9, está acontecendo em Nova Orleans, nos Estados Unidos, o jogo da final do futebol americano, o Super Bowl LIX. Como já está virando tradição, Taylor Swift foi acompanhar o namorado em campo, Travis Kelce.

Uma das pessoas que os responsáveis pela transmissão mais gostam de mostrar nos jogos é a cantora. Mas desta vez, a reação do público não foi das melhores. Taylor foi vaiada quando apareceu no telão.

A reação da namorada do atleta do Kansas City Chiefs foi uma mistura de choque com a situação e também um pouco de risada pela agitação dos torcedores.