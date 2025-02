Lady Gaga agita público com apresentação antes do show do intervalo no Super Bowl LIX

O aquecimento para o show mais importante deste domingo, dia 9, em Nova Orleans, nos Estados Unidos, não para. Fora do estádio onde está rolando a final do futebol americano, o Super Bowl LIX, outros artistas também se apresentaram para agitar os torcedores.

Lady Gaga estava entre os cantores e trouxe vários hits para os torcedores do Philadelphia Eagles e também do Kansas City Chiefs. Com músicas como Hold My Hand o público fez o aquecimento pré-jogo.

Vale lembrar que Gaga está voltando com tudo para o mundo da música, inclusive se apresentando no Grammy 2025 ao lado de Bruno Mars. Além disso, a estrela lançou no mesmo dia o clipe de Abracadabra.